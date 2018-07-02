Оспина: "Англия нас не страшит"

Давид Оспина Голкипер "Арсенала" и сборной Колумбии Давид Оспина предупредил, что его команда не испытывает страха в преддверии встречи с Англией в 1/8 финала Чемпионата Мира.

После нескольких лет, проведенных в Премьер-Лиге, Оспине прекрасно знакомы возможности англичан, которые ударно стартовали на ЧМ-2018. Давид рассчитывает на поддержку болельщиков – на игре ожидается 40 тысяч фанатов из Колумбии – и соперника не боится.

"Мы прибавили и стали сильнее с последнего Чемпионата Мира. Мы лучше сыграны, более опытны и просто-напросто сильны. Сейчас у нас более классная команда, чем была в Бразилии".

"Безусловно, у Англии сильный состав, но нам все равно, с кем играть. Мы знаем, что на нашей стороне будет поддержка трибун, поэтому ничто не сможет напугать нас", - цитирует Оспину Four Four Two.




Метки Оспина, сборная Англии, сборная Колумбии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 02.07.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 02.07.2018 13:30 # vyrentz
    С одной стороны, желаю успеха Англии, но и хочется, чтобы Саутгейт был наказан за показательное и безосновательное неуважение к колумбийцам.

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  2. udaff 02.07.2018 13:20 # udaff
    Чё-то Оспина сдал в последнее время по ощущениям. Сильно за ним не слежу, но в тех матчах, что видел, Оспина частенько допускал ошибки.

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