Оспина: "Англия нас не страшит"
Голкипер "Арсенала" и сборной Колумбии Давид Оспина предупредил, что его команда не испытывает страха в преддверии встречи с Англией в 1/8 финала Чемпионата Мира.
После нескольких лет, проведенных в Премьер-Лиге, Оспине прекрасно знакомы возможности англичан, которые ударно стартовали на ЧМ-2018. Давид рассчитывает на поддержку болельщиков – на игре ожидается 40 тысяч фанатов из Колумбии – и соперника не боится.
"Мы прибавили и стали сильнее с последнего Чемпионата Мира. Мы лучше сыграны, более опытны и просто-напросто сильны. Сейчас у нас более классная команда, чем была в Бразилии".
"Безусловно, у Англии сильный состав, но нам все равно, с кем играть. Мы знаем, что на нашей стороне будет поддержка трибун, поэтому ничто не сможет напугать нас", - цитирует Оспину Four Four Two.
02.07.2018 13:00
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С одной стороны, желаю успеха Англии, но и хочется, чтобы Саутгейт был наказан за показательное и безосновательное неуважение к колумбийцам.
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Чё-то Оспина сдал в последнее время по ощущениям. Сильно за ним не слежу, но в тех матчах, что видел, Оспина частенько допускал ошибки.
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