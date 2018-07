Оспина: "Англия нас не страшит"

Голкипер "Арсенала" и сборной Колумбии Давид Оспина предупредил, что его команда не испытывает страха в преддверии встречи с Англией в 1/8 финала Чемпионата Мира.

После нескольких лет, проведенных в Премьер-Лиге, Оспине прекрасно знакомы возможности англичан, которые ударно стартовали на ЧМ-2018. Давид рассчитывает на поддержку болельщиков – на игре ожидается 40 тысяч фанатов из Колумбии – и соперника не боится.



"Мы прибавили и стали сильнее с последнего Чемпионата Мира. Мы лучше сыграны, более опытны и просто-напросто сильны. Сейчас у нас более классная команда, чем была в Бразилии".



"Безусловно, у Англии сильный состав, но нам все равно, с кем играть. Мы знаем, что на нашей стороне будет поддержка трибун, поэтому ничто не сможет напугать нас", - цитирует Оспину Four Four Two.