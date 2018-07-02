Агент Рабьо встречается с "Юнайтед" и "Сити"

Агент полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо обсуждает переход своего клиента с боссами "Ювентуса" и двух клубов из Манчестера.

Рабьо провел восемь лет в системе парижан, но разочаровался в неудачах клуба на европейской арене и подумывает об уходе. Адриен до сих пор не заключил с ПСЖ новый контракт, хотя срок действующего истекает уже через год.



Более того, француз поручил своему агенту начать поиски нового клуба. Представитель Рабьо решил не терять времени даром и вступил в переговоры с тремя европейскими грандами.



По информации The Sun, речь идет о "Ювентусе", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". К слову, в последнем Адриен провел некоторое время в юности, но не смог пройти просмотр и закрепиться.