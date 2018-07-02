Агент Рабьо встречается с "Юнайтед" и "Сити"

Адриен Рабьо Агент полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо обсуждает переход своего клиента с боссами "Ювентуса" и двух клубов из Манчестера.

Рабьо провел восемь лет в системе парижан, но разочаровался в неудачах клуба на европейской арене и подумывает об уходе. Адриен до сих пор не заключил с ПСЖ новый контракт, хотя срок действующего истекает уже через год.

Более того, француз поручил своему агенту начать поиски нового клуба. Представитель Рабьо решил не терять времени даром и вступил в переговоры с тремя европейскими грандами.

По информации The Sun, речь идет о "Ювентусе", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". К слову, в последнем Адриен провел некоторое время в юности, но не смог пройти просмотр и закрепиться.




Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рабьо

Автор foxmcfc   

Дата 02.07.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 02.07.2018 12:50 # mancunia-planet
    надо было его покупать вместо переподписания контракта с одуванчиком, тупорылый Чмоур и Вуди туда же

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  2. largo-winch 02.07.2018 12:15 # largo-winch
    Ну и шлюха

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