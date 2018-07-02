Стерлинг хочет, наконец, забить за сборную Англии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг обещает бурно отпраздновать первый гол за сборную Англии спустя 1000 дней.

Последний раз Стерлинг отличался в национальной команде чуть меньше трех лет назад. С тех пор прошло 999 дней, а Рахим до сих пор не может распечатать ворота соперников, в том числе на этом Чемпионате Мира.



Если Стерлингу удастся прервать голевую засуху, он бурно отпразднует это событие. Рахим не приготовил какой-либо особенный жест, но хочет, наконец, покончить с черной серией.



"Я не Джесси Лингард, который празднует голы особенным образом. Я не умею танцевать, выдавать разного рода движения. Но если мне удастся забить, с буду праздновать как сумасшедший", - сообщил Стерлинг Daily Mail.