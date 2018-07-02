Стерлинг хочет, наконец, забить за сборную Англии
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг обещает бурно отпраздновать первый гол за сборную Англии спустя 1000 дней.
Последний раз Стерлинг отличался в национальной команде чуть меньше трех лет назад. С тех пор прошло 999 дней, а Рахим до сих пор не может распечатать ворота соперников, в том числе на этом Чемпионате Мира.
Если Стерлингу удастся прервать голевую засуху, он бурно отпразднует это событие. Рахим не приготовил какой-либо особенный жест, но хочет, наконец, покончить с черной серией.
"Я не Джесси Лингард, который празднует голы особенным образом. Я не умею танцевать, выдавать разного рода движения. Но если мне удастся забить, с буду праздновать как сумасшедший", - сообщил Стерлинг Daily Mail.
02.07.2018 11:00
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Последние комментарии:
сломайте шлюху нахцй
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Желаю тебе поросенок фунтик, чтобы ты никогда больше никому не забивал. Проклятие такое тебе неблагодарный поросенок от красных...
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Этот даже по пустым не попадает, куда ему праздновать
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