Стерлинг хочет, наконец, забить за сборную Англии

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг обещает бурно отпраздновать первый гол за сборную Англии спустя 1000 дней.

Последний раз Стерлинг отличался в национальной команде чуть меньше трех лет назад. С тех пор прошло 999 дней, а Рахим до сих пор не может распечатать ворота соперников, в том числе на этом Чемпионате Мира.

Если Стерлингу удастся прервать голевую засуху, он бурно отпразднует это событие. Рахим не приготовил какой-либо особенный жест, но хочет, наконец, покончить с черной серией.

"Я не Джесси Лингард, который празднует голы особенным образом. Я не умею танцевать, выдавать разного рода движения. Но если мне удастся забить, с буду праздновать как сумасшедший", - сообщил Стерлинг Daily Mail.




Метки сборная Англии, Стерлинг, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 02.07.2018 11:00

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  1. chr1s8rown 02.07.2018 12:57 # chr1s8rown
    сломайте шлюху нахцй

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  2. scouser2005 02.07.2018 11:47 # scouser2005
    Желаю тебе поросенок фунтик, чтобы ты никогда больше никому не забивал. Проклятие такое тебе неблагодарный поросенок от красных...

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  3. ben-arfa 02.07.2018 11:46 # ben-arfa
    Этот даже по пустым не попадает, куда ему праздновать

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