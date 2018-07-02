Салах заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт. Соглашение не предусматривают фиксированную сумму отступных.
Прошлым летом главный тренер "красных" Юрген Клопп сомневался в целесообразности покупки Мохамеда, но египтянин быстро произвел впечатление на рулевого и выбил место в старте.
Более того, Салах побил рекорд результативности Премьер-Лиги, забив 32 мяча в прошлом сезоне. Вдобавок вингер помог "Ливерпулю" выйти в финал Лиги Чемпионов, где мерсисайдцы, правда, уступили "Реалу", а сам Мохамед получил серьезную травму плеча.
После возвращения Салаха с Чемпионата Мира в России боссы клубы согласовали все условия нового контракта, подпись под которым египтянин поставил сегодня. Соглашение рассчитано на пять лет и не предусматривает фиксированную сумму отступных.
"Эта новость указывает на два факта: Мохамед верит в "Ливерпуль", а "Ливерпуль" верит в Мохамеда. Мы хотим, чтобы он реализовал свои амбиции в этом клубе. Мы сделаем все, чтобы Салах вышел на еще более высокий уровень. Думаю, все условия для этого у нас есть".
"Мо не считает себя самым важным в команде, он знает, что именно партнеры помогли ему добиться такого успеха. Он понимает, что выиграл кучу индивидуальных наград, потому что стал частью особенной команды", - сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
02.07.2018 10:15
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Последние комментарии:
Что этот лохматый бегунок делает на главной?
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Там через 2 часа 17 минут Сарри объявят
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Условия сделки не разглашаются. Однако по данным СМИ, контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года. Зарплата египтянина должна увеличиться вдвое: со 100 до 200 тысяч фунтов в неделю. Игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом команды.
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Когда читаешь коменты на фапле:
https://pp.userapi.com/c846323/v846323772/8bc1f/7WfmJEbKRAg.jpg
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Расписался в полном отсутствии амбиций, всё ясно. Ливерные в своем стиле: Провалил концовку сезона и ЧМ? Вот тебе контракт на 300 тысяч, переоценёнка. Так держать.
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Подписался под готовностью ничего не выигрывать, ясно - понятно
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Получил серьезную травму плеча, обоссали в России, контракт с бестрофейником, так упасть это постараться нужно
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Топарь жуткий наш воспитанник....
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Коутиньо тоже подписал новый контракт за год до ухода из клуба, так шта без гарантий...
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