Салах заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт. Соглашение не предусматривают фиксированную сумму отступных.

Прошлым летом главный тренер "красных" Юрген Клопп сомневался в целесообразности покупки Мохамеда, но египтянин быстро произвел впечатление на рулевого и выбил место в старте.



Более того, Салах побил рекорд результативности Премьер-Лиги, забив 32 мяча в прошлом сезоне. Вдобавок вингер помог "Ливерпулю" выйти в финал Лиги Чемпионов, где мерсисайдцы, правда, уступили "Реалу", а сам Мохамед получил серьезную травму плеча.



После возвращения Салаха с Чемпионата Мира в России боссы клубы согласовали все условия нового контракта, подпись под которым египтянин поставил сегодня. Соглашение рассчитано на пять лет и не предусматривает фиксированную сумму отступных.



"Эта новость указывает на два факта: Мохамед верит в "Ливерпуль", а "Ливерпуль" верит в Мохамеда. Мы хотим, чтобы он реализовал свои амбиции в этом клубе. Мы сделаем все, чтобы Салах вышел на еще более высокий уровень. Думаю, все условия для этого у нас есть".



"Мо не считает себя самым важным в команде, он знает, что именно партнеры помогли ему добиться такого успеха. Он понимает, что выиграл кучу индивидуальных наград, потому что стал частью особенной команды", - сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.