Салах заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Мохамед Салах Бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт. Соглашение не предусматривают фиксированную сумму отступных.

Прошлым летом главный тренер "красных" Юрген Клопп сомневался в целесообразности покупки Мохамеда, но египтянин быстро произвел впечатление на рулевого и выбил место в старте.

Более того, Салах побил рекорд результативности Премьер-Лиги, забив 32 мяча в прошлом сезоне. Вдобавок вингер помог "Ливерпулю" выйти в финал Лиги Чемпионов, где мерсисайдцы, правда, уступили "Реалу", а сам Мохамед получил серьезную травму плеча.

После возвращения Салаха с Чемпионата Мира в России боссы клубы согласовали все условия нового контракта, подпись под которым египтянин поставил сегодня. Соглашение рассчитано на пять лет и не предусматривает фиксированную сумму отступных.

"Эта новость указывает на два факта: Мохамед верит в "Ливерпуль", а "Ливерпуль" верит в Мохамеда. Мы хотим, чтобы он реализовал свои амбиции в этом клубе. Мы сделаем все, чтобы Салах вышел на еще более высокий уровень. Думаю, все условия для этого у нас есть".

"Мо не считает себя самым важным в команде, он знает, что именно партнеры помогли ему добиться такого успеха. Он понимает, что выиграл кучу индивидуальных наград, потому что стал частью особенной команды", - сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.




Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 02.07.2018 10:15

Количество просмотров Просмотров: 1083

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Последние комментарии:




  1. klementino 02.07.2018 10:49 # klementino
    Что этот лохматый бегунок делает на главной?

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  2. hollywood-hoe 02.07.2018 10:43 # hollywood-hoe
    Там через 2 часа 17 минут Сарри объявят

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  3. mata05 02.07.2018 10:39 # mata05
    Условия сделки не разглашаются. Однако по данным СМИ, контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года. Зарплата египтянина должна увеличиться вдвое: со 100 до 200 тысяч фунтов в неделю. Игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом команды.

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  4. griboedov 02.07.2018 10:33 # griboedov
    Когда читаешь коменты на фапле:

    https://pp.userapi.com/c846323/v846323772/8bc1f/7WfmJEbKRAg.jpg

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  5. psycho1 02.07.2018 10:32 # psycho1
    Расписался в полном отсутствии амбиций, всё ясно. Ливерные в своем стиле: Провалил концовку сезона и ЧМ? Вот тебе контракт на 300 тысяч, переоценёнка. Так держать.

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  6. mixmaster 02.07.2018 10:31 # mixmaster
    Подписался под готовностью ничего не выигрывать, ясно - понятно

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  7. antivariant 02.07.2018 10:25 # antivariant
    Получил серьезную травму плеча, обоссали в России, контракт с бестрофейником, так упасть это постараться нужно

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  8. chelsealondon 02.07.2018 10:24 # chelsealondon
    Топарь жуткий наш воспитанник....

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  9. brown-ale 02.07.2018 10:23 # brown-ale
    Коутиньо тоже подписал новый контракт за год до ухода из клуба, так шта без гарантий...

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