Рэшфорд готов поучаствовать в серии пенальти

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов поучаствовать в серии пенальти на Чемпионате Мира, хотя еще никогда не исполнял 11-метровый за свой клуб.

Во вторник матчем против сборной Колумбии англичане возьмут старт на стадии плей-офф ЧМ-2018, а это означает, что над командой Гарета Саутгейта нависла угроза серии пенальти.

Исторически англичанам не везет в серии 11-метровых, поэтому на сей раз Саутгейт уделил повышенное внимание этому аспекту игры, даже проведя психометрическое тестирование, чтобы определить наиболее стойких к давлению игроков.

Надеется оказаться в списке пенальтистов и 20-летний Рэшфорд. Маркус хочет доказать свою стойкость и не считает недостатком отсутствие опыта.

"Думаю, тренер знает игроков, которые чувствуют себя уверенно в таких обстоятельствах. Лично я готов подойти к точке и исполнить пенальти".

"Не каждый, кто здесь находится, является штатным пенальтистом в своем клубе. Тут важнее, чувствуешь ли ты себя уверенно, как это чувствую я".

"Если ты не чувствуешь себя комфортно, нужно быть честным с собой. Так ты повысишь шансы своей команды на успех", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2018 10:00

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  1. redwhitegun 02.07.2018 10:23 # redwhitegun
    То же мне самоуверенный. А когда к точке подойдет после 120 минут изнуряющей игры под свист трибун и понимая что на кону судьба национальной сборной - очко сразу сожмется кхуям...

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  2. ben-arfa 02.07.2018 10:03 # ben-arfa
    Во время матча можешь и передумать

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