Рэшфорд готов поучаствовать в серии пенальти

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов поучаствовать в серии пенальти на Чемпионате Мира, хотя еще никогда не исполнял 11-метровый за свой клуб.

Во вторник матчем против сборной Колумбии англичане возьмут старт на стадии плей-офф ЧМ-2018, а это означает, что над командой Гарета Саутгейта нависла угроза серии пенальти.



Исторически англичанам не везет в серии 11-метровых, поэтому на сей раз Саутгейт уделил повышенное внимание этому аспекту игры, даже проведя психометрическое тестирование, чтобы определить наиболее стойких к давлению игроков.



Надеется оказаться в списке пенальтистов и 20-летний Рэшфорд. Маркус хочет доказать свою стойкость и не считает недостатком отсутствие опыта.



"Думаю, тренер знает игроков, которые чувствуют себя уверенно в таких обстоятельствах. Лично я готов подойти к точке и исполнить пенальти".



"Не каждый, кто здесь находится, является штатным пенальтистом в своем клубе. Тут важнее, чувствуешь ли ты себя уверенно, как это чувствую я".



"Если ты не чувствуешь себя комфортно, нужно быть честным с собой. Так ты повысишь шансы своей команды на успех", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.