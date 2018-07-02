Рэшфорд готов поучаствовать в серии пенальти
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов поучаствовать в серии пенальти на Чемпионате Мира, хотя еще никогда не исполнял 11-метровый за свой клуб.
Во вторник матчем против сборной Колумбии англичане возьмут старт на стадии плей-офф ЧМ-2018, а это означает, что над командой Гарета Саутгейта нависла угроза серии пенальти.
Исторически англичанам не везет в серии 11-метровых, поэтому на сей раз Саутгейт уделил повышенное внимание этому аспекту игры, даже проведя психометрическое тестирование, чтобы определить наиболее стойких к давлению игроков.
Надеется оказаться в списке пенальтистов и 20-летний Рэшфорд. Маркус хочет доказать свою стойкость и не считает недостатком отсутствие опыта.
"Думаю, тренер знает игроков, которые чувствуют себя уверенно в таких обстоятельствах. Лично я готов подойти к точке и исполнить пенальти".
"Не каждый, кто здесь находится, является штатным пенальтистом в своем клубе. Тут важнее, чувствуешь ли ты себя уверенно, как это чувствую я".
"Если ты не чувствуешь себя комфортно, нужно быть честным с собой. Так ты повысишь шансы своей команды на успех", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.
02.07.2018 10:00
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То же мне самоуверенный. А когда к точке подойдет после 120 минут изнуряющей игры под свист трибун и понимая что на кону судьба национальной сборной - очко сразу сожмется кхуям...
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Во время матча можешь и передумать
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