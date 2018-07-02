Жилберто Силва считает Фреда идеальным партнером для Погба
Экс-звезда "Арсенала" и сборной Бразилии Жилберто Силва убежден, что полузащитник Фред станет идеальным партнером для Поля Погба в "Манчестер Юнайтед".
Погба, самый дорогой игрок в истории "красных дьяволов", крайне нестабильно провел минувший сезон и нередко оказывался на лавке запасных.
Надеясь раскрыть истинный потенциал Поля, этим летом главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо пригласил в свою команду Фреда из "Шахтера". Силва, который выступает агентом 25-летнего бразильца, считает, что "дьяволы" попали точно в цель.
"Думаю, сочетание с Фредом сможет действительно помочь Погба. С Фредом рядом, у Погба будет больше свободы, чтобы ходить вперед и помогать парням из атакующей группы, как он это любит".
"Мне действительно не терпится увидеть связку Фреда, Погба и Неманьи Матича. Увидеть, как Жозе будет их использовать".
"Когда Погба пришел в "Юнайтед" в статусе самого дорого игрока мира, он оказался под большим давлением, а ожидания в отношении него были велики. Нужно уметь справляться с этим, но я надеюсь, что приходит Фреда значительно поможет Погба".
"Матич отличный игрок, как и Погба. Играя бок о бок с парнями такого уровня, Фред сможет вывести свою собственную игру на новый уровень", — сообщил Силва Daily Mirror.
02.07.2018 09:00
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