Лофтус-Чик раскритиковал политику "Челси"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик недоволен тем, что молодые игроки имеют мало шансов проявить себя на "Стэмфорд Бридж".

22-летний Лофтус-Чик является выпускником академии "синих", однако он, как и большинство других игроков прошедших через систему "Челси", не нашел своего места в первой команде "Челси".



Зато Лофтус-Чик великолепно провел минувший сезон в аренде за "Кристал Пэлэс", заслужив право поехать со сборной Англии на Чемпионат Мира. Рубен считает, что его пример должен заставить "Челси" пересмотреть свое отношение к молодежи.



"Когда ты играешь каждую неделю за молодежную команду, а затем тебя переводят в первую, и ты не получаешь ни шанса, то это очень сложно. Это действительно сложно в плане психологии, и тебе лишь остается получать удовольствие от тренировок с основными игроками".



"Я значительно вырос за последний год благодаря игровой практике. Игровые ситуации дают тебе совершенно другой опыт".



"Очень сложно сравнивать веру Гарета Саутгейта с Роем Ходжсоном в меня и отсутствие веры Антонио Конте, потому что "Челси" является большим клубом, и тренеры там находятся под давлением. Возможно, они не хотят давать шансов молодежи. Я не знаю в полной мере, что творится за кулисами", — передает слова Лофтус-Чика Sky Sports.