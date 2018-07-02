Лофтус-Чик раскритиковал политику "Челси"

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик недоволен тем, что молодые игроки имеют мало шансов проявить себя на "Стэмфорд Бридж".

22-летний Лофтус-Чик является выпускником академии "синих", однако он, как и большинство других игроков прошедших через систему "Челси", не нашел своего места в первой команде "Челси".

Зато Лофтус-Чик великолепно провел минувший сезон в аренде за "Кристал Пэлэс", заслужив право поехать со сборной Англии на Чемпионат Мира. Рубен считает, что его пример должен заставить "Челси" пересмотреть свое отношение к молодежи.

"Когда ты играешь каждую неделю за молодежную команду, а затем тебя переводят в первую, и ты не получаешь ни шанса, то это очень сложно. Это действительно сложно в плане психологии, и тебе лишь остается получать удовольствие от тренировок с основными игроками".

"Я значительно вырос за последний год благодаря игровой практике. Игровые ситуации дают тебе совершенно другой опыт".

"Очень сложно сравнивать веру Гарета Саутгейта с Роем Ходжсоном в меня и отсутствие веры Антонио Конте, потому что "Челси" является большим клубом, и тренеры там находятся под давлением. Возможно, они не хотят давать шансов молодежи. Я не знаю в полной мере, что творится за кулисами", — передает слова Лофтус-Чика Sky Sports.



Метки Лофтус-Чик, Челси

Автор admin   

Дата 02.07.2018 08:00

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  1. carrick-16 02.07.2018 08:33 # carrick-16
    Они лучше купят Дноувотера и Какаёку, чем дадут шанс своим

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  2. largo-winch 02.07.2018 08:30 # largo-winch
    лофтус пшик

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  3. kos9k 02.07.2018 08:14 # kos9k
    ну это давно известный факт, что челси-кладбище талантов, кдб с салахом не дадут соврать

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  4. farot 02.07.2018 08:02 # farot
    С такой фамилией максимум на лавке сидеть.

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