"Вест Хэм" предложил 27 миллионов фунтов за Плеа

"Вест Хэм" сделал предложение в 27 миллионов фунтов о покупке нападающего "Ниццы" Алассана Плеа.

25-летний француз обратил на себя внимание множества европейских клубов в прошлом сезоне, в котором он забил 20 голов. По слухам, среди претендентов на Плеа также значатся "Тоттенхэм", "Фулхэм", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Эвертон".



Однако Sky Sports стало известно, что первым свой интерес к бомбардиру обозначили "молотобойцы", сделав рекордное для своего клуба предложение в 27 млн. фунтов.



Ожидается, что "Ницца" ответит согласием, а дальше все будет зависеть уже от самого Алассана, захочет ли он присоединиться к амбициозной команде Мануэля Пеллегрини и будут ли у него другие предложения.



Добавим, что Плеа начинал свою карьеру в "Лионе", а за "Ниццу" выступает с августа 2014. В свое время Алассан вызывался в молодежную сборную Франции.



