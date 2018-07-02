"Вест Хэм" предложил 27 миллионов фунтов за Плеа
"Вест Хэм" сделал предложение в 27 миллионов фунтов о покупке нападающего "Ниццы" Алассана Плеа.
25-летний француз обратил на себя внимание множества европейских клубов в прошлом сезоне, в котором он забил 20 голов. По слухам, среди претендентов на Плеа также значатся "Тоттенхэм", "Фулхэм", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Эвертон".
Однако Sky Sports стало известно, что первым свой интерес к бомбардиру обозначили "молотобойцы", сделав рекордное для своего клуба предложение в 27 млн. фунтов.
Ожидается, что "Ницца" ответит согласием, а дальше все будет зависеть уже от самого Алассана, захочет ли он присоединиться к амбициозной команде Мануэля Пеллегрини и будут ли у него другие предложения.
Добавим, что Плеа начинал свою карьеру в "Лионе", а за "Ниццу" выступает с августа 2014. В свое время Алассан вызывался в молодежную сборную Франции.
02.07.2018 07:00
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Плеать кто это?
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