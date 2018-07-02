"Ливерпуль" больше не контактировал с "Лионом" насчет Фекира

Вопреки появившейся в прессе информации, "Ливерпуль" не возобновлял переговоры о приобретении плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира.

Накануне издание Daily Mirror заявило, что мерсисайдский клуб возобновил диалог с президентом "Лиона" Жан-Мишелем Олясом по Фекиру и надеется все-таки оформить сделку по возвращении Набиля с Чемпионата Мира.



Однако авторитетные The Telegraph и The Times в один голос утверждают, что эта информация не соответствует действительности, и в последние недели "Ливерпуль" не контактировал с "Лионом".



Согласовав стоимость Фекира в размере 53 миллионов фунтов 6 июня, "Ливерпуль" быстро договорился с самим Набилем об условиях личного контракта и направил во Францию своих докторов, чтобы футболист прошел медицинское обследование.



8 июня стало известно, что трансфер не состоится из-за появившихся у "красных" сомнений относительно колена, операцию на котором Фекир перенес в 2015 году. Тот день был последним, когда "Ливерпуль" контактировал с "Лионом", и к настоящему моменту ситуация не изменилась.