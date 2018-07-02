"Ливерпуль" больше не контактировал с "Лионом" насчет Фекира

Набиль Фекир Вопреки появившейся в прессе информации, "Ливерпуль" не возобновлял переговоры о приобретении плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира.

Накануне издание Daily Mirror заявило, что мерсисайдский клуб возобновил диалог с президентом "Лиона" Жан-Мишелем Олясом по Фекиру и надеется все-таки оформить сделку по возвращении Набиля с Чемпионата Мира.

Однако авторитетные The Telegraph и The Times в один голос утверждают, что эта информация не соответствует действительности, и в последние недели "Ливерпуль" не контактировал с "Лионом".

Согласовав стоимость Фекира в размере 53 миллионов фунтов 6 июня, "Ливерпуль" быстро договорился с самим Набилем об условиях личного контракта и направил во Францию своих докторов, чтобы футболист прошел медицинское обследование.

8 июня стало известно, что трансфер не состоится из-за появившихся у "красных" сомнений относительно колена, операцию на котором Фекир перенес в 2015 году. Тот день был последним, когда "Ливерпуль" контактировал с "Лионом", и к настоящему моменту ситуация не изменилась.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2018 06:00

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  1. largo-winch 02.07.2018 08:31 # largo-winch
    Он даже мёртвого Погба не может вытеснить, пшёв нахуй

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  2. ben-arfa 02.07.2018 07:11 # ben-arfa
    Уже наскучила эта сага

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