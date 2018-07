Светская хроника за понедельник

Маурицио Сарри может возглавить "Челси" сегодня. Тони Кроос отказал "Манчестер Юнайтед". Уэйн Руни получит в Америке тренерскую лицензию и водительские права. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ливерпуль" заинтересован в Марко Асенсио и Лукасе Васкесе из "Реала". (Marca)



"Ливерпуль" не интересуется голкипером "Барселоны" Яспером Силлессеном. (Daily Express)



Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани принял предложение "Челси". (Corriere dello Sport )



Директор "Челси" Марина Грановская договаривается о приобретении Ругани, а также Джамаала Ласселлса, Леона Бэйли, Антони Мартиаля и Жан-Мишеля Сери. (Evening Standard)



"Челси" лидирует в борьбе за голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, который может заменить на "Стэмфорд Бридж" Тибо Куртуа. (Corriere dello Sport)



Агент полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо встречался с представителями "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". (The Sun)



ПСЖ готов составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи. (Daily Star)



Полузащитник "Реала" Тони Кроос отверг интерес "Юнайтед". (Mundo Deportivo )



"Ювентус" обходит "Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (Tuttosport)



"Юнайтед" заинтересован в нападающем "Ювентуса" Марио Манджукиче. (Daily Express)



Агент вингера "Спортинга" Желсона Мартинша, которым интересуются "Арсенал" и "Ливерпуль", исключил переход своего клиента в "Бенфику". (Tutto Mercato Web)



Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи, которого сватают в "Арсенал", сообщил своему клубу о желании уйти. (The Sun)



Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос вылетел в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Арсенал" стоимостью 16 млн. фунтов. (Daily Express)



На стартовавшей неделе "Арсенал" завершит приобретение полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры за 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Саутгемптон" предложил 11 млн. фунтов за центрального защитника "Барселоны" Марлона Сантоса. (Daily Mail)



"Ньюкасл" попытается вернуть вингера Андроса Таунсенда из "Кристал Пэлас", только если лишится Мэтта Ритчи. (The Telegraph)



34-летний защитник Джеймс Коллинс, с которым не стал продлевать сотрудничество "Вест Хэм", может найти пристанище в "Бернли". (The Sun)



"Бернли" близок к покупке нападающего "Дерби" Андреаса Вайманна за 2 млн. фунтов. (Daily Star)



Другое



Маурицио Сарри может быть утвержден главным тренером "Челси" уже в понедельник. (The Sun)



Игроки "Челси" не знают, под чьим руководством они начнут предсезонную подготовку. (Evening Standard)



Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить Испанию после ЧМ-2018. (Daily Mirror)



В процессе выступлений за "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни будет получать тренерскую лицензию. (Liverpool Echo)



Технический директор FA Дэн Эшуорт может уйти на работу в один из клубов Премьер-Лиги. (The Telegraph)



Если Англия пройдет Колумбию на Чемпионате Мира, Дэвид Бекхэм готов прилететь в Самару на четвертьфинал. (Daily Mail)



Сборную Южной Кореи забросали яйцами по возвращении с Чемпионата Мира в России. (Daily Mail)



Новичок "Ливерпуля" Наби Кейта признался, что боится маленьких собак. (Daily Mail)



Лишенный на два года водительской лицензии на родине за пьяную езду Уэйн Руни планирует обойти запрет, сдав на права в США. (Daily Mirror)



Нападающего "Уотфорда" Андре Грея вызовут в американский суд, чтобы ответить на обвинения в избиении женщины в ночном клубе Лас-Вегаса. (BBC)



Полузащитник клуба МЛС "Миннесота Юнайтед" Коллин Мартин объявил, что он гей. (The Sun)