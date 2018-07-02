Объявлены претенденты на награду Golden Boy 2018 года

Более 10 игроков, выступающих за английские клубы, вошли в число претендентов на награду Golden Boy, ежегодно вручаемую лучшему молодому футболисту в Европе.

На награду Golden Boy 2018 года претендуют сразу 100 игроков, имена которых сегодня назвал итальянский журнал Tuttosport.



В этот список попали Трент Александер-Арнольд, Херби Кейн и Бен Вудберн из "Ливерпуля", Анхель Гомес, Диогу Далот и Тимоти Фосу-Менса из "Манчестер Юнайтед", Браим Диас и Фил Фоден из "Манчестер Сити", Том Дэвис из "Эвертона", Маркус Эдвардс и Хуан Фойт из "Тоттенхэма", Каллум Хадсон-Одои из "Челси", Стефи Мавидиди и Рис Нелсон из "Арсенала", Рис Оксфорд из "Вест Хэма".



Также в расширенном списке можно отметить англичанина Криса Уиллока, который пробует себя в "Бенфике" после ухода из "Арсенала", и Давора Ловрена, который приходится младшим братом защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.



Добавим, что в прошлом году эта награда досталась нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе. Голосование проходит на веб-сайте Tuttosport.