Куртуа: "Феллайни — очень полезный игрок"
Голкипер "Челси" и сборной Бельгии одобрил решение "Манчестер Юнайтед" сохранить полузащитника Маруана Феллайни.
Имея возможность уйти из "Юнайтед" свободным агентом, Феллайни предпочел заключить с "красными дьяволами" новый двухлетний контракт. По мнению Куртуа, его партнер по национальной команде может быть очень ценным игроком ротации для Жозе Моуриньо.
"Ну, я думаю, Маруан тот игрок, которого часто критикуют многие фанаты, но он очень полезный игрок. Ты всегда можешь сделать длинную передачу вперед на него, и он достаточно силен, чтобы зацепиться за мяч".
"Думаю, против Англии он также показал, что может играть в дриблинге и проходить сквозь защитников. Думаю, он очень полезный игрок".
"Я не говорю, что он необходим в каждом матче, потому что только тренер решает такие вопросы. Конечно, это зависит от соперника, с которым они играют, но очень хорошо обладать таким игроком в своей команде".
"Я помню, к примеру, матч против "Юнайтед" в этом году, когда мы вели 1:0, и тот на замену вышел он. Мне не понравилось увидеть его на поле, потому что я знал, что они будут забрасывать мяч в штрафную, а он будет бить головой или скидывать партнерам".
"Ты всегда должен быть очень осторожен, когда он поле, поэтому я считаю его очень полезным игроком", — цитирует Куртуа Daily Star.
01.07.2018 23:00
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Что-то он много болтает в последнее время.
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