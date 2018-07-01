Куртуа: "Феллайни — очень полезный игрок"

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии одобрил решение "Манчестер Юнайтед" сохранить полузащитника Маруана Феллайни.

Имея возможность уйти из "Юнайтед" свободным агентом, Феллайни предпочел заключить с "красными дьяволами" новый двухлетний контракт. По мнению Куртуа, его партнер по национальной команде может быть очень ценным игроком ротации для Жозе Моуриньо.



"Ну, я думаю, Маруан тот игрок, которого часто критикуют многие фанаты, но он очень полезный игрок. Ты всегда можешь сделать длинную передачу вперед на него, и он достаточно силен, чтобы зацепиться за мяч".



"Думаю, против Англии он также показал, что может играть в дриблинге и проходить сквозь защитников. Думаю, он очень полезный игрок".



"Я не говорю, что он необходим в каждом матче, потому что только тренер решает такие вопросы. Конечно, это зависит от соперника, с которым они играют, но очень хорошо обладать таким игроком в своей команде".



"Я помню, к примеру, матч против "Юнайтед" в этом году, когда мы вели 1:0, и тот на замену вышел он. Мне не понравилось увидеть его на поле, потому что я знал, что они будут забрасывать мяч в штрафную, а он будет бить головой или скидывать партнерам".



"Ты всегда должен быть очень осторожен, когда он поле, поэтому я считаю его очень полезным игроком", — цитирует Куртуа Daily Star.