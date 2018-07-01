Саутгейт продолжает верить в Пикфорда

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что сохраняет полное доверие к голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду.

24-летний Пикфорд, первый номер англичан на Чемпионате Мира в России, был подвергнут критике после пропущенного гола в матче против Бельгии в минувший четверг.



Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа предположил, что Джордану просто не хватило роста, чтобы отразить удар Аднана Янузая, а телевизионный эксперт Гари Невилл обнаружил недочеты в технике Пикфорда.



Однако Саутгейт никаких претензий к своему основному голкиперу не имеет и планирует сохранить Пикфорда в воротах на матч 1/8 финала против Колумбии.



"Абсолютно. Я по-прежнему доверяю ему, это не подвергается сомнению. Я очень доволен его игрой. Он знает, что я верю в него. Он важен для того, каким образом мы хотим играть. Я не думаю, что у него было много шансов предотвратить голы, которые мы пропустили. Такое часто случается с голкиперами".



"Однако он должен убедиться, что учитывает лишь мнения важных для себя людей и, как и любой другой, игнорирует внешний фон, который может подействовать на тебя".



"Помню, на моей первой пресс-конференции мы говорили с вами о молодых голкиперах, и Мартин Томас, который тогда был тренером вратарей в молодежной сборной, сказал: "В конце концов все они шоколадные яйца, которые отличаются вкусом начинки". Так оно и есть".



"Да, некоторые голкиперы под два метра ростом, но есть атрибуты, в которых они не столь хороши. Кто немного поменьше, но более атлетичен, обладает другим набором качеств. Редко когда встретишь идеальное сочетание", — цитирует Саутгейта The Guardian.