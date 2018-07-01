Азар хочет стать главной звездой ЧМ-2018

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар надеется стать главной звездой Чемпионата Мира в России после выбывания с турнира ряда фаворитов.

Проходящий на полях России мундиаль преподнес уже немало сенсаций. Турнир поспешно покинули такие сильные сборные, как Германия, Аргентина, Португалия и Испания.



Среди игроков, которые уже уехали домой, значатся Лионель Месси и Криштиану Роналду — бессменные обладатели "Золотого мяча" последних 10 лет. Эден видит в этом шанс заявить о себе как о звезде первой величины.



"Роналду и Месси больше нет на Чемпионате Мира, поэтому теперь настало время блистать. Я просто хочу дойти до четвертьфинала и затем до полуфинала".



"Думаю, игроки нашей команды находятся на пике своих карьер. Ромелу Лукаку перешел в очень большой клуб и забивает там голы, Дрис Мертенс — один из лучших бомбардиров в Италии за последние два-три года".



"Возможно, я в меньшей степени бомбардир, чем они, но я всегда могу что-нибудь создать", — цитирует Азара Sky Sports.