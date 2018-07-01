Кариус должен остаться первым номером "Ливерпуля"

Лорис Кариус Голкипер Лорис Кариус имеет все шансы остаться первым номером "Ливерпуля" на следующий сезон.

После двух результативных ошибок Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" не утихают слухи, что "красные" купят нового голкипера в это трансферное окно.

Достоверно известно, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп был заинтересован в Аллисоне, однако "Ливерпуль" решил не вступать в борьбу с "Челси" и "Реалом" за дорогостоящего игрока сборной Бразилии.

Также "красные" потеряли интерес к Джеку Батленду, который подумывал об уходе из "Стоука" после вылета из Премьер-Лиги, но теперь решил задержаться на "Британии" и помочь "гончарам" вернуться в элиту с первой попытки.

В сложившейся ситуации, утверждает The Sun, Клопп уже смирился с тем, что начнет предсезонный период с Кариусом в качестве основного голкипера. Таким образом, Лорис постарается вернуть доверие наставника в товарищеских матчах.

Также сообщается, что не изменится и статус другого голкипера "Ливерпуля" в лице Симона Миньоле. "Красные" не заинтересованы в продаже бельгийца, который сейчас находится в расположении своей сборной на Чемпионате Мира.

Третьим голкипером "красных" в новом сезоне, как ожидается, останется Данни Уорд. Таким образом, за лето вратарская ситуация в "Ливерпуле" никак не изменится.



Метки Кариус, Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2018 20:00

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  1. gerrard08 01.07.2018 20:30 # gerrard08
    Навоса купите, ска(

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  2. only--liverpool 01.07.2018 20:29 # only--liverpool
    Я не против. Норм вратарь.

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  3. rusatm 01.07.2018 20:24 # rusatm
    опять чтоли Ливерпулю придется проигрывать в финале ЛЧ??

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  4. hammersmith 01.07.2018 20:13 # hammersmith
    куколд ебаный

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  5. brown-ale 01.07.2018 20:11 # brown-ale
    С ним сборная Германии дошла бы до финала ЧМ. И проиграла.

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  6. shearer1 01.07.2018 20:07 # shearer1
    купите уже деГея

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  7. blackdreamer 01.07.2018 20:03 # blackdreamer
    привет борьба за 4-5 место

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