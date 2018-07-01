Кариус должен остаться первым номером "Ливерпуля"

Голкипер Лорис Кариус имеет все шансы остаться первым номером "Ливерпуля" на следующий сезон.

После двух результативных ошибок Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" не утихают слухи, что "красные" купят нового голкипера в это трансферное окно.



Достоверно известно, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп был заинтересован в Аллисоне, однако "Ливерпуль" решил не вступать в борьбу с "Челси" и "Реалом" за дорогостоящего игрока сборной Бразилии.



Также "красные" потеряли интерес к Джеку Батленду, который подумывал об уходе из "Стоука" после вылета из Премьер-Лиги, но теперь решил задержаться на "Британии" и помочь "гончарам" вернуться в элиту с первой попытки.



В сложившейся ситуации, утверждает The Sun, Клопп уже смирился с тем, что начнет предсезонный период с Кариусом в качестве основного голкипера. Таким образом, Лорис постарается вернуть доверие наставника в товарищеских матчах.



Также сообщается, что не изменится и статус другого голкипера "Ливерпуля" в лице Симона Миньоле. "Красные" не заинтересованы в продаже бельгийца, который сейчас находится в расположении своей сборной на Чемпионате Мира.



Третьим голкипером "красных" в новом сезоне, как ожидается, останется Данни Уорд. Таким образом, за лето вратарская ситуация в "Ливерпуле" никак не изменится.