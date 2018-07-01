"Бавария" ведет переговоры с Антони Мартиалем

Представители нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля контактируют с "Баварией" на предмет переезда своего клиента в Мюнхен.

В прошлом месяце агент 22-летнего француза Филипп Ламболи заявил, что Антони принял решение покинуть "Олд Траффорд" в это трансферное окно в поисках регулярной игровой практики.



Ранее Мартиаля связывали с переходом в "Тоттенхэм", чей защитник Тоби Алдервейрелд вызывает встречный интерес со стороны "Юнайтед". Однако "красные дьяволы" вариант с обменом исключили, а названная ими цена за Антони оказалась чрезмерной для "шпор".



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, большие виды на Мартиаля, не попавшего в заявку сборной Франции для участия в Чемпионате Мира, также имеет "Бавария".



По информации издания, чемпионы Бундеслиги находятся в тесном контакте с лагерем Антони, в котором они видят преемника для своих возрастных вингеров в лице Франка Рибери и Арьена Роббена.



Добавим, что трансфер экс-игрока "Монако", интерес к которому также приписывают ПСЖ, "Ювентусу" и "Реалу", оценивается в 70 миллионов фунтов.