"Вулверхэмптон" обсуждает покупку Хуана Кинтеро

"Вулверхэмптон" договаривается о приобретении плеймейкера "Порту" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро.

Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту отлично знаком с возможностями 25-летнего Кинтеро, поскольку в недавнем прошлом сам тренировал "Порту".



В данный момент Кинтеро блистает на Чемпионате Мира в России, отметившись голом и двумя результативными передачами. В ближайший вторник Хуан со своей сборной сыграет против англичан в рамках 1/8 финала.



По информации Daily Mirror, агент Жорже Мендеш, находящийся в партнерских отношениях с "Вулверхэмптоном", уже работает над тем, чтобы перевезти игрока на "Молинью".



Ожидается, что "Порту" не будет препятствовать уходу Кинтеро, который три последних года скитался по арендам, побывав в "Ренне", "Индепендьенте Медельин" и "Ривер Плейт". Однако в борьбе за колумбийца "волки" могут столкнуться с конкуренцией таких клубов, как "Реал" и "Тоттенхэм".