Невилл рад, что Феллайни остался в "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рад, что "красные дьяволы" сохранили полузащитника Маруана Феллайни.

На этой неделе клуб с "Олд Траффорд", наконец, договорился с Феллайни о новом контракте, заключив с бельгийцем, едва не ставшим свободным агентом, двухлетнее соглашение. Невилл не видит в Маруане лидера команды, но все равно рад видеть такого игрока в "Юнайтед".



"Я не думаю, что это сделает разницу в чемпионской гонке, но мне не нравится, когда люди говорят, что Феллайни не соответствует уровню "Манчестер Юнайтед". Он вносит большой вклад в игру, а в раздевалке всегда должны быть игроки различных стилей".



"Если "Юнайтед" нужно играть длинными передачами, то он полезнее любого другого игрока. Феллайни не лучший полузащитник в мире, но я рад, что он один из четырех-пяти полузащитников, которые есть в команде", - сообщил Невилл ESPN.