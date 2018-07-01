"Челси" может предложить 62 миллиона фунтов за Алиссона
"Челси" действительно заинтересован в голкипере "Ромы" Алиссоне и может предложить за игрока сборной Бразилии 62 миллиона фунтов.
В последние месяца Алиссона связывали с переходом в "Ливерпуль", однако Sky Sports располагает информацией, что "красные" потеряли интерес к 25-летнему бразильцу из-за чересчур высокой цены, установленной "Ромой".
"Синих" названный "Ромой" ценник не страшит. Клуб со "Стэмфорд Бридж" будет готов выдвинуть свое предложение в случае продажи Тибо Куртуа, который продолжает колебаться насчет продления своего контракта, истекающего уже через 12 месяцев.
Главным претендентом на Куртуа остается "Реала". Продажа 26-летнего бельгийца может принести "Челси" около 50 млн. фунтов, которые сразу же будут инвестированы в первого номера сборной Бразилии.
01.07.2018 16:00
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Ржач *ля )))) А потом новости про Фекера пойдут...
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