"Челси" может предложить 62 миллиона фунтов за Алиссона

"Челси" действительно заинтересован в голкипере "Ромы" Алиссоне и может предложить за игрока сборной Бразилии 62 миллиона фунтов.

В последние месяца Алиссона связывали с переходом в "Ливерпуль", однако Sky Sports располагает информацией, что "красные" потеряли интерес к 25-летнему бразильцу из-за чересчур высокой цены, установленной "Ромой".



"Синих" названный "Ромой" ценник не страшит. Клуб со "Стэмфорд Бридж" будет готов выдвинуть свое предложение в случае продажи Тибо Куртуа, который продолжает колебаться насчет продления своего контракта, истекающего уже через 12 месяцев.



Главным претендентом на Куртуа остается "Реала". Продажа 26-летнего бельгийца может принести "Челси" около 50 млн. фунтов, которые сразу же будут инвестированы в первого номера сборной Бразилии.