Куртуа: "Я бы поймал этот мяч"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что его коллеге по амплуа из "Эвертона" Джордану Пикфорду не хватило роста, чтобы предотвратить гол Аднана Янузая в матче сборных Бельгии и Англии на Чемпионате Мира.

Как известно, единственный гол Янузая предрешил судьбу заключительного матча группового этапа ЧМ-2018, а заодно позволил Бельгии финишировать выше англичан.



Свой гол Янузая забил, нанеся крученый удар в дальний угол ворот с края штрафной площади, и Куртуа считает, что лично он смог бы отразить этот мяч.



"Их голкипер на 10 сантиметров ниже меня. Я бы поймал этот мяч. Он был слишком занят тем, что поднимал свои ноги в воздух", — сообщил Куртуа Voetball24.



Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предположил, что в этом инциденте Пикфорду не хватило вовсе не роста, а техники.



"Он не стоял твердо на ногах, когда совершал прыжок. И он потянулся к мячу не той рукой. Это немного странно", — цитирует Невилла Daily Star.