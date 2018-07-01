Куртуа: "Я бы поймал этот мяч"

Джордан Пикфорд Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что его коллеге по амплуа из "Эвертона" Джордану Пикфорду не хватило роста, чтобы предотвратить гол Аднана Янузая в матче сборных Бельгии и Англии на Чемпионате Мира.

Как известно, единственный гол Янузая предрешил судьбу заключительного матча группового этапа ЧМ-2018, а заодно позволил Бельгии финишировать выше англичан.

Свой гол Янузая забил, нанеся крученый удар в дальний угол ворот с края штрафной площади, и Куртуа считает, что лично он смог бы отразить этот мяч.

"Их голкипер на 10 сантиметров ниже меня. Я бы поймал этот мяч. Он был слишком занят тем, что поднимал свои ноги в воздух", — сообщил Куртуа Voetball24.

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предположил, что в этом инциденте Пикфорду не хватило вовсе не роста, а техники.

"Он не стоял твердо на ногах, когда совершал прыжок. И он потянулся к мячу не той рукой. Это немного странно", — цитирует Невилла Daily Star.



Метки Куртуа, Пикфорд, сборная Англии, сборная Бельгии, ЧМ-2018, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1019

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 01.07.2018 16:01 # hammersmith
    чо-то этот куртуа на кейна стал похож в последнее время

    (ответить)

  2. farot 01.07.2018 15:46 # farot
    о да, конечно

    https://rutube.ru/video/61f80c4316fb6916b74361c064dbd5be/

    (ответить)

  3. wajcik 01.07.2018 15:11 # wajcik
    Всё правильно он делал. Дальней рукой тянулся. Невилл - дибил, а не эксперт, как минимум во вратарском деле.

    (ответить)

  4. osivori 01.07.2018 15:08 # osivori
    пусть лучше за своей дыркой между ног присмотрит, эксперт

    (ответить)

  5. pardew 01.07.2018 15:06 # pardew
    Всё правильно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: