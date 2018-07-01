Куртуа: "Я бы поймал этот мяч"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что его коллеге по амплуа из "Эвертона" Джордану Пикфорду не хватило роста, чтобы предотвратить гол Аднана Янузая в матче сборных Бельгии и Англии на Чемпионате Мира.
Как известно, единственный гол Янузая предрешил судьбу заключительного матча группового этапа ЧМ-2018, а заодно позволил Бельгии финишировать выше англичан.
Свой гол Янузая забил, нанеся крученый удар в дальний угол ворот с края штрафной площади, и Куртуа считает, что лично он смог бы отразить этот мяч.
"Их голкипер на 10 сантиметров ниже меня. Я бы поймал этот мяч. Он был слишком занят тем, что поднимал свои ноги в воздух", — сообщил Куртуа Voetball24.
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предположил, что в этом инциденте Пикфорду не хватило вовсе не роста, а техники.
"Он не стоял твердо на ногах, когда совершал прыжок. И он потянулся к мячу не той рукой. Это немного странно", — цитирует Невилла Daily Star.
01.07.2018 15:00
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Последние комментарии:
чо-то этот куртуа на кейна стал похож в последнее время
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о да, конечно
https://rutube.ru/video/61f80c4316fb6916b74361c064dbd5be/
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Всё правильно он делал. Дальней рукой тянулся. Невилл - дибил, а не эксперт, как минимум во вратарском деле.
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пусть лучше за своей дыркой между ног присмотрит, эксперт
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Всё правильно
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