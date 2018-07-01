"Борнмут" купил Дэвида Брукса

"Борнмут" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, потратив 11.5 миллионов фунтов на талантливого полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Дэвида Брукса.

20-летний Брукс, забивший три гола в 37 матчах за клуб Чемпионшипа с учетом всех соревнований, заключил с "вишенками" контракт на четыре года. В лице Дэвида команда Эдди Хау обрела талантливого игрока, уже заявившего о себе на международном уровне.



В 2017 году Брукс выиграл с юношеской сборной Англии престижный турнир в Тулоне, отличившись в финале. Но затем Дэвид решил выступать за Уэльс, откуда родом его мать, и с тех пор провел уже три матча за взрослую команду.



"Мы давно следили за Дэвидом. У него очень хорошая техника, он обладает громадным потенциалом и соответствует нашей игровой философии. Мы видели достаточно, чтобы убедиться, что он может стать выдающимся игроком на этом уровне, если будет правильно развиваться и захочет учиться", — сообщил Хау.