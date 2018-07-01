"Арсенал" и "Ливерпуль" претендуют на Васкеса

"Арсенал" и "Ливерпуль" готовы включиться в борьбу за вингера "Реала" Лукаса Васкеса.

В прошлом сезоне 26-летний Васкес выиграл с Королевским клубом Лигу Чемпионов, но большинство из 56 матчей, проведенных за "Реал", начинал на скамейке запасных.



Дефицит игровой практики смущает испанца, поэтому перед началом нового сезона вингер рассчитывает сменить клуб. Как сообщает издание Marca, Лукас вполне может перебраться в Премьер-Лигу.



По информации источника, интерес к Васкесу проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал". Оба клубы хотят воспользоваться неопределенностью с будущим Лукаса, который не знает, есть ли ему место в планах нового рулевого "Реала" Хулена Лопетеги.