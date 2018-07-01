Моуриньо поддержал решение Руни уехать в МЛС
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял верное решение, уехав в МЛС.
На этой неделе один из лучших бомбардиров Премьер-Лиги завершил 16-летнее пребывание в английском футболе, согласившись на переезд в "Ди Си Юнайтед". По мнению Моуриньо, Уэйн принял правильное решение исходя из своего возраста и игровых возможностей.
"Он сделал себе имя в "Эвертоне", затем провел невероятную карьеру в "Манчестер Юнайтед". Он был великолепен в Премьер-Лиге. Сейчас он решил уехать в МЛС, где лучшие игроки планеты, как правило, заканчивают карьеры".
"До Руни там играли Джеррард, Лэмпард, Патрик Виейра. Там играл Дэвид Бекхэм, а сейчас играет Златан Ибрагимович. Теперь к ним присоединится Уэйн".
"Я надеюсь, что ему понравится в США, и за счет магии своего имени он привлечет дополнительное внимание и дополнительный интерес к МЛС. Возможно, он даже привлечет на свою сторону тех людей, что фанатеют от других видов спорта", - сообщил Моуриньо The Sun.
01.07.2018 13:00
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