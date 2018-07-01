Алли: "Англия никого не боится"

Плеймейкер сборной Англии Деле Алли заявил, что команда "трех львов" никого не боится на Чемпионате Мира в России.

Финишировав на втором месте в группе, англичане смогут избежать встречи с фаворитами Чемпионата Мира на старте плей-офф. Алли считает, что это получилось совершенно случайно: команда никого не боится в России.



"Как команда мы никого не боимся. Мы не собираемся прятаться в кусты от масштаба задачи и уровня соперника, с которым сыграем. Мы лишь надеемся победить".



"Мы показали на турнире хороший футбол, знаем о своих сильных качествах, но двигаемся от матча к матчу. Нельзя жить предыдущими матчами, жить прошлым. Нужно сконцентрироваться на предстоящей игре. Мы знаем, что можем обыграть любого соперника", - цитирует Алли Evening Standard.