Руни: "Это может быть наш год"

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни уверен, что команда "трех львов" может выиграть Чемпионат Мира в России.

После вылета из турнира сборных Германии, Португалии и Аргентины подопечные Гарета Саутгейта получили статус одного из фаворитов ЧМ. По мнению Руни, англичане могут воспользоваться осечками конкурентов и выиграть первый с 1966 года мундиаль.



"Уже несколько сильных сборных покинули турнир, поэтому это вполне может быть наш год. Я надеюсь, что мы пройдем весь путь до конца и выиграем".



"Я рад, что в команде появилось много молодых игроков, они высоко прессингуют, забивают много голов и показывают зрелищный футбол. Сейчас прекрасное время, чтобы быть болельщиком сборной Англии", - сообщил Руни FOX.