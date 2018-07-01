Харри Кейн ждет от себя голов в каждом матче

Нападающий сборной Англии Харри Кейн заявил, что ожидает от себя голов в каждом матче.

В двух первых матчах на Чемпионате Мира в России капитан англичан забил пять голов, благодаря чему захватил лидерство в споре бомбардиров.



Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт так и не выпустил нападающего "Тоттенхэма" на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии, однако Харри, несмотря на поражение команды, не растерял уверенности в себе в преддверии встречи с Колумбией в 1/8 финала.



"В своем последнем матче я сделал хет-трик. Так я смотрю на ситуацию".



"Возможно, если бы я сыграл против Бельгии и не забил, то думал бы: "Мне не удалось забить в последнем матче". Но я только что сделал хет-тик и готов пополнить свой счет в предстоящем матче, который очень важен для нас. Все парни полны уверенности в себе. Пока что это доставляет нам удовольствие, и нам просто нужно выйти и сделать то же самое, что мы делали раньше".



"Да, от себя я ожидаю, что буду забивать в каждом матче. Когда мяч оказывается перед тобой, тебе просто не терпится пробить по нему. Ты чувствуешь, что у тебя непременно будут моменты, и это ощущение позволяет тебе находить свои моменты в игре".



"Я готов ко всему, будь это пенальти или стандартное поражение. Я стараюсь работать на тренировках над всеми видами ситуаций, и я готов ко всему", — цитирует Кейна The Telegraph.