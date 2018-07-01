"Наполи" запретит "Челси" покупать своих игроков

Договариваясь об условиях своего расставания с Маурицио Сарри, "Наполи" предупредил тренера, что тот не сможет устроить трансферный рейд на свой бывший клуб.

И хотя Сарри уже не является главным тренером "Наполи", формально Маурицио по-прежнему связан с итальянским клубом контрактом, который "Челси" надеется расторгнуть в ближайшие дни.



В данный момент "синие" договариваются с "Наполи" о компенсации за Сарри. Как стало известно Daily Mirror, также представитель Серии А требует гарантий, что Маурицио не вернется в Неаполь за своими бывшими подопечными.



Находясь на пороге расставания с полузащитником Жоржиньо, который направляется в "Манчестер Сити", "Наполи" совершенно не желает лишиться и других важных игроков, поэтому в соглашении с "Челси" насчет Сарри будет предусмотрен пункт, по которому "синие" не смогут покупать игроков неаполитанского клуба.



Добавим, за последние недели на "Стэмфорд Бридж" сватали многих игроков "Наполи", включая Калиду Кулибали, Рауля Альбиоля, Эльсеида Хюсая и Дриса Мертенса.