Джек Уилшир готов уехать из Англии

Полузащитник Джек Уилшир заявил, что готов продолжить свою карьеру за пределами Англии.

Уилшир находился в системе "Арсенала" с 2001 года, однако на прошлой неделе Джек объявил, что не будет продлевать свой истекающий контракт с родным клубом.



Согласно слухам, 26-летний англичанин близок к переходу в турецкий "Фенербахче". В интервью Sky Sports Уилшир не стал комментировать эту информацию, но подтвердил, что готов выступать за пределами Премьер-Лиги.



"Я готов отправиться за рубеж, если предоставится правильная возможность. В то же время каждый знает, как мне нравится Премьер-Лига и борьба здесь".



"Я в буквальном смысле выберу лучшее, согласившись на лучшую возможность из имеющихся. Я никуда не спешу, и сегодня формально мой последний день по контракту с "Арсеналом", так что это немного странный день".



"Я играл на профессиональном уровне 10 лет, проведя в клубе 17 лет. Сейчас я изучаю поступающие предложения и поддерживаю себя в форме. Когда появится подходящий вариант, я буду готов", — сообщил Уилшир.