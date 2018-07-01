Петр Чех исключает свой уход из "Арсенала"
Голкипер Петр Чех исключил свой уход из "Арсенала" этим летом, также заявив, что не отдаст без боя пост первого номера.
Ранее в июне "канониры" заручились услугами Бернда Лено, заплатив "Байеру" около 22 миллионов фунтов в качестве компенсации. Таким образом, на "Эмирейтс" образовался определенный избыток вратарей.
Естественно, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери не сможет обеспечить игровой практикой Лено, Чеха и Давида Оспину одновременно, однако для Петра вопрос о смене клуба не стоит.
"От моего контракта с "Арсеналом" остается еще год. Сражаться за пост первого номера — это единственное, к чему я готовлюсь".
"Наполи" интересовался мной, но мое будущее связано с "Арсеналом". Я не думаю о смене клуба", — приводит слова Чеха talkSPORT.
01.07.2018 07:00
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