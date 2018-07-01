Петр Чех исключает свой уход из "Арсенала"

Голкипер Петр Чех исключил свой уход из "Арсенала" этим летом, также заявив, что не отдаст без боя пост первого номера.

Ранее в июне "канониры" заручились услугами Бернда Лено, заплатив "Байеру" около 22 миллионов фунтов в качестве компенсации. Таким образом, на "Эмирейтс" образовался определенный избыток вратарей.



Естественно, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери не сможет обеспечить игровой практикой Лено, Чеха и Давида Оспину одновременно, однако для Петра вопрос о смене клуба не стоит.



"От моего контракта с "Арсеналом" остается еще год. Сражаться за пост первого номера — это единственное, к чему я готовлюсь".



"Наполи" интересовался мной, но мое будущее связано с "Арсеналом". Я не думаю о смене клуба", — приводит слова Чеха talkSPORT.