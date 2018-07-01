Сарри возглавит "Челси" в ближайшие дни

Маурицио Сарри "Челси" надеется объявить о назначении Маурицио Сарри на должность главного тренера до возвращения игроков первой команды из отпуска.

Сага с увольнением Антонио Конте и назначением на его место Сарри, который все еще связан обязательствами с "Наполи", изрядно затянулась, однако на "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что всему есть предел.

И хотя Конте готов выйти из отпуска и приступить к предсезонной подготовке, боссы "Челси" уже не ожидают появления Антонио на базе в Кобхэме.

Как сообщает The Guardian, "синие" должны уладить вопрос с главным тренером к 9 июля, когда к занятиям возвращаются игроки, которые не принимают участия на Чемпионате Мира в России.

И хотя внешне "Челси" бездействует, на самом деле внутри клуба работа вовсю кипит. "Синие" договариваются о компенсациях за разрыв своего контракта с Конте и за разрыв контракта Сарри с "Наполи". Также обсуждается ряд трансферов, включая Алиссона из "Ромы", Даниэле Ругани из "Ювентуса" и Александра Головина из ЦСКА.



Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2018 06:05

Количество просмотров Просмотров: 448

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 01.07.2018 08:09 # mcfc-fantactic
    Все уже устали ждать в сутках,часах,минутах...скажите уже сколько вешать в граммах?!

    (ответить)

  2. mrjingles 01.07.2018 07:55 # mrjingles
    Ливерпуль ищет топарей, МЮ переподписывает контракты, Шити ибёт вола, ну а Щолси теребонькает Сарри

    (ответить)

  3. hammersmith 01.07.2018 06:42 # hammersmith
    миша, да заебал ты уже с этим сари. каждый день одно и то же пишешь, сколько можно то уже

    (ответить)

  4. chelsea-69 01.07.2018 06:18 # chelsea-69
    Тик так, тик так

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: