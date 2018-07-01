Сарри возглавит "Челси" в ближайшие дни
"Челси" надеется объявить о назначении Маурицио Сарри на должность главного тренера до возвращения игроков первой команды из отпуска.
Сага с увольнением Антонио Конте и назначением на его место Сарри, который все еще связан обязательствами с "Наполи", изрядно затянулась, однако на "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что всему есть предел.
И хотя Конте готов выйти из отпуска и приступить к предсезонной подготовке, боссы "Челси" уже не ожидают появления Антонио на базе в Кобхэме.
Как сообщает The Guardian, "синие" должны уладить вопрос с главным тренером к 9 июля, когда к занятиям возвращаются игроки, которые не принимают участия на Чемпионате Мира в России.
И хотя внешне "Челси" бездействует, на самом деле внутри клуба работа вовсю кипит. "Синие" договариваются о компенсациях за разрыв своего контракта с Конте и за разрыв контракта Сарри с "Наполи". Также обсуждается ряд трансферов, включая Алиссона из "Ромы", Даниэле Ругани из "Ювентуса" и Александра Головина из ЦСКА.
01.07.2018 06:05
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Все уже устали ждать в сутках,часах,минутах...скажите уже сколько вешать в граммах?!
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Ливерпуль ищет топарей, МЮ переподписывает контракты, Шити ибёт вола, ну а Щолси теребонькает Сарри
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миша, да заебал ты уже с этим сари. каждый день одно и то же пишешь, сколько можно то уже
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Тик так, тик так
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