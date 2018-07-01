Сарри возглавит "Челси" в ближайшие дни

"Челси" надеется объявить о назначении Маурицио Сарри на должность главного тренера до возвращения игроков первой команды из отпуска.

Сага с увольнением Антонио Конте и назначением на его место Сарри, который все еще связан обязательствами с "Наполи", изрядно затянулась, однако на "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что всему есть предел.



И хотя Конте готов выйти из отпуска и приступить к предсезонной подготовке, боссы "Челси" уже не ожидают появления Антонио на базе в Кобхэме.



Как сообщает The Guardian, "синие" должны уладить вопрос с главным тренером к 9 июля, когда к занятиям возвращаются игроки, которые не принимают участия на Чемпионате Мира в России.



И хотя внешне "Челси" бездействует, на самом деле внутри клуба работа вовсю кипит. "Синие" договариваются о компенсациях за разрыв своего контракта с Конте и за разрыв контракта Сарри с "Наполи". Также обсуждается ряд трансферов, включая Алиссона из "Ромы", Даниэле Ругани из "Ювентуса" и Александра Головина из ЦСКА.