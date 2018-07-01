"Ливерпуль" возобновил переговоры по Фекиру

Набиль Фекир В последние дни "Ливерпуль" возобновил переговоры с "Лионом" о приобретении плеймейкера Набиля Фекира. Есть все шансы, что после Чемпионата Мира в России сделка, наконец, состоится.

Напомним, в начале июня Фекир уже был на пороге перехода в "Ливерпуль". Трансфер стоимостью 53 миллиона фунтов сорвался в последний момент из-за опасений медиков "красных" по поводу состояния колена, операцию на котором Набиль перенес в 2015 году.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, на тот момент Фекир практически подписал контракт с мерсисайдским клубом и даже дал видеоинтервью клубному телеканалу "красных" LFCTV.

Когда "Ливерпуль" попытался пересмотреть условия сделки по 24-летнему игроку сборной Франции, президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс принял решение закончить диалог. Спешка была вызвана еще и тем, что Фекир готовился к старту на Чемпионате Мира в России.

Однако в последние дни "Ливерпуль" и "Лион" возобновили переговоры, и у сторон появилась надежда, что компромисс будет достигнут к тому моменту, когда Набиль завершит выступление на мундиале.

Капитан "Лиона" должен стать последним кусочком пазла, который главный тренер "красных" Юрген Клопп в полузащите, заполучив сюда также Фабиньо и Наби Кейта.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 684

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mazinho-united 01.07.2018 07:50 # mazinho-united
    Эти лузеры еще и больше заплотят к концу чм. Лузерхуль это клеймо на всю жизнь

    (ответить)

  2. alexomck 01.07.2018 07:42 # alexomck
    жадные директора дождались пока Фекир сфейлится на чемпе. с такой игрой, и риском травм, можно на ценник давить.

    (ответить)

  3. brown-ale 01.07.2018 06:25 # brown-ale
    Ливерпуль хотел использовать колено, чтобы сбить цену, но с такой игрой Франции на ЧМ Фекир будет стоит еще дороже.

    (ответить)

  4. cfc000000 01.07.2018 06:06 # cfc000000
    Hi valminы!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: