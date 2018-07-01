"Ливерпуль" возобновил переговоры по Фекиру

В последние дни "Ливерпуль" возобновил переговоры с "Лионом" о приобретении плеймейкера Набиля Фекира. Есть все шансы, что после Чемпионата Мира в России сделка, наконец, состоится.

Напомним, в начале июня Фекир уже был на пороге перехода в "Ливерпуль". Трансфер стоимостью 53 миллиона фунтов сорвался в последний момент из-за опасений медиков "красных" по поводу состояния колена, операцию на котором Набиль перенес в 2015 году.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, на тот момент Фекир практически подписал контракт с мерсисайдским клубом и даже дал видеоинтервью клубному телеканалу "красных" LFCTV.



Когда "Ливерпуль" попытался пересмотреть условия сделки по 24-летнему игроку сборной Франции, президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс принял решение закончить диалог. Спешка была вызвана еще и тем, что Фекир готовился к старту на Чемпионате Мира в России.



Однако в последние дни "Ливерпуль" и "Лион" возобновили переговоры, и у сторон появилась надежда, что компромисс будет достигнут к тому моменту, когда Набиль завершит выступление на мундиале.



Капитан "Лиона" должен стать последним кусочком пазла, который главный тренер "красных" Юрген Клопп в полузащите, заполучив сюда также Фабиньо и Наби Кейта.