"Интер" нацелен на Дембеле

"Интер" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Муссе Дембеле.

В данный момент у Дембеле остается только 12 месяцев по действующему контракту, а продлевать сотрудничество со "шпорами" 30-летний бельгиец не собирается. Учитывая это, "Тоттенхэм" готов расстаться с Муссой за 20 миллионов фунтов уже в это окно.



Ранее пресса сообщала, что в услугах Дембеле заинтересован целый ряд итальянских клубов. Daily Mail считает, что наиболее вероятным кандидатом на подписание Муссы является "Интер". Представители "черно-синих" уже вовсю контактируют с представителями игрока.



Утверждается, что "Интер" видит в Дембеле идеального партнера по центру поля для своего новичка Раджи Наингголана, приобретенного на днях у "Ромы".



В "Интере" уверены, что в смене клуба заинтересован и сам Мусса, который уже не выдерживает высокие требования к физической готовности в Премьер-Лиге.