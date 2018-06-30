Карвальял планирует вернуться к работе в Англии

Бывший главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял подтвердил, что отказал "Спортингу" и хочет вернуться в английский футбол.

Карвальял находится без работы с мая, когда по обоюдному согласию сторон он попрощался с "лебедями". Сменив Пола Клемента незадолго до Рождества, Карлуш не сумел удержать валлийский клуб в Премьер-Лиге.



Ранее на текущей неделе 52-летнего португальца, также поработавшего в Англии с "Шеффилд Юнайтед" сватали в "Спортинг", который ищет замену Синише Михайловичу, уволенному спустя девять дней после своего назначения.



Однако в интервью телеканалу RTP Карлуш подтвердил, что отказал "Спортингу" и надеется осенью найти новое пристанище в Премьер-Лиге или Чемпионшипе.



"Возвращение в Англию — это мой абсолютный приоритет. Мне очень больно от того, что я вынужден отказываться от некоторых предложений из Англии, но прямо сейчас я должен посвятить время своей семье. После сентября я буду доступен", — сообщил Карвальял.