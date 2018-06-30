Роджерс допускает продажу Тирни

Наставник "Селтика" Брендан Роджерс признал, что его клуб не сможет устоять перед крупным предложением по левому защитнику Кирану Тирни.

На протяжении минувшего сезона 21-летнего Тирни активно просматривали гранды Премьер-Лиги, однако прямо сейчас наиболее серьезный интерес к Кирану проявляет "Эвертон".



Liverpool Echo ожидает, что в скором времени "ириски" сделают свое предложение по защитнику, которого "Селтик" оценивает в 25 миллионов фунтов. И Роджерс допускает, что Тирни будет продан.



"В конце концов это будет зависеть от клуба. Если нам поступит астрономическое предложение, а у самого игрока появится возможность увеличить свою зарплату, трансферное окно может обязать нас отпустить его".



"Конечно, мы были бы счастливы сохранить всех наших игроков. В идеале игроки не должны уходить, но я реалист, поэтому вынужден признать, что иногда тебе поступает предложение, от которого невозможно отказаться".



"В плане развития здесь отличное место для Кирана. Он счастлив здесь и любит выступать за "Селтик". Ему лишь остается ждать, и если в какой-то момент поступит предложение, которое устроит клуб, тогда все будет возможно".



"Я всегда буду давать ему советы, но в конечном счете это зависит от него самого и клуба", — сообщил Роджерс.