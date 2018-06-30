Саутгейт понимает, что его ждет, если Англия проиграет Колумбии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что готов к жесточайшей обструкции, если его команда проиграет Колумбии в 1/8 финала Чемпионата Мира.

В минувший четверг Саутгейт произвел сразу восемь изменений в стартовом составе на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии. Гарет заранее продемонстрировал, что будет рад проиграть этот поединок и обеспечить себе более легкий путь в плей-офф.



Замысел Саутгейта был реализован — англичане потерпели поражение 0:1 и заняли второе место в Группе G. В 1/8 финала "трем львам" предстоит встретиться с Колумбией, и Гарет понимает, что в случае поражения ему непременно припомнят игру в поддавки с бельгийцами.



"Думаю, мы способны победить любую команду, с кем бы нам ни пришлось сыграть. И точно так же любая команда может победить нас в отдельно взятом матче. Мы были вынуждены принять решение, которое, как нам казалось, позволит всей нашей команде лучше подготовиться к матчу 1/8 финала".



"Конечно, если мы не победим, я понимаю, что люди вспомнят и про матч с Бельгией. Но лично я считаю, что это было правильно. Ты должен поступать так, как считаешь правильным".



"Возможно, я нагнетаю. Возможно, нет. Меня это волнует меньше всего. Важнее всего для меня то, что игроки отлично готовы физически к матчу во вторник. Я не думаю, что мы лишились чего-либо в плане психологии, потому что и мы, и бельгийцы понимали, что каждая команда не сыграет оптимальным составом".



"Впереди большие матчи, где борьба будет упорная, а люди будут крайне жестоки в своих выводах. Мы хотим участвовать в этих матчах. Мы в восторге от того, что можем выиграть свой первый матч в плей-офф за 12 последних лет. Наша команда способна нарушить эту тенденцию. То, что мы сделали против Бельгии, дает нам лучшую возможность для этого".



"Если честно, я не был счастлив от всех этих обниманий с бельгийцами, поэтому приятно, что дух соперничества возвращается", — цитирует Саутгейта The Guardian.