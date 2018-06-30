Уилшир может перейти в "Фенербахче" по совету Озила

Покидающий "Арсенал" свободным агентом полузащитник Джек Уилшир, возможно, продолжит карьеру в "Фенербахче", который ему настоятельно рекомендовал партнер по лондонскому клубу Месут Озил.

На прошлой неделе Уилшир официально подтвердил, что его истекающий контракт с "канонирами" продлен не будет. Джек объяснил, что уходит, поскольку хочет регулярно играть, а новый тренер лондонцев Унаи Эмери не смог ему этого пообещать.



В последние дни 26-летнего англичанина активно сватают в "Фенербахче", а сегодня издание Sporx и вовсе утверждает, что Джек уже согласовал контракт на четыре года с турецким клубом. В ближайшее время Уилшира ожидают в Стамбуле, чтобы заключить сделку.



Утверждается, что Уилшир имел ряд предложений из Премьер-Лиги, но выбрал "Фенербахче" по совету Озила, который родился в Германии от турецких родителей и который планирует забрать 10-й номер Джека в "Арсенале".



Озил описал своему другу "Фенербахче" как "отличную команду со страстными болельщиками", а Турцию как "красивую и современную страну". Это экспертное мнение развеяло последние сомнения Уилшира.



Добавим, что в прошлом сезоне "Фенербахче" финишировал вторым в турецкой лиге, позади "Галатасарая", и благодаря этому выступит в Лиге Чемпионов, если преодолеет квалификацию.