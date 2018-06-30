Возвращение Дзолы в "Челси" зависит от Сарри

Агент Джанфранко Дзолы заявил, что возвращение его клиента в "Челси" зависит от того, назначат ли "синие" главным тренером Маурицио Сарри.

Ранее пресса преподносила возвращение на "Стэмфорд Бридж" легендарного Дзолы и планы клубы сменить главного тренера как две не связанные между собой вещи, однако зависимость все же существует — "синие" не будут ни о чем договариваться с Джанфранко, пока не назначат Сарри.



"Сперва необходимо, чтобы между собой договорились Сарри и "Наполи". Этот вопрос пока не улажен. Я так много раз слышал "завтра будет тот самый день", но прошло уже слишком много завтра".



"У Дзолы нет договоренностей с "Челси". В данный момент мы ждем Сарри — ждем решения по Антонио Конте, компромисса между "Челси и "Наполи", а также договоренности между Сарри и лондонским клубом".



"Если все это случится, Дзола и Сарри смогут поговорить о сотрудничестве. Дзола ни с кем не контактировал из "Челси", а я не ездил в Лондон", — сообщил агент Фульвио Маррукко Radio Crc.