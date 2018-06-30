Куртуа уже знает, где хочет выступать
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что уже имеет представление о том, где он проведет следующий сезон.
Напомним, действующий контракт Куртуа истекает через 12 месяцев. Сегодня утром стало известно, что "синие" обеспокоены этой ситуацией и предпочтут продать Тибо уже этим летом, чем лишиться его через год безо всякой компенсации.
Главным претендентом на 26-летнего бельгийца, которого "Челси" оценивает в 50 миллионов фунтов, остается "Реал", и Тибо такой переход не исключает.
"У меня есть определенные предпочтения, я уже составил идеи у себя в голове, но я отложил все это до окончания Чемпионата Мира".
"Самое важное для меня — мои дети. Моей дочке три года, моему сыну год, и я не видел их полтора года. Facetime — классная вещь, но видеть своими глазами, как они растут — это другое".
"Поэтому дети сыграют важную роль в моем решении. Хочу ли я отправиться в "Реал"? Я не знаю, посмотрим. Но я все равно должен буду принять решение", — сообщил Куртуа бельгийскому изданию Sporza.
30.06.2018 17:00
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В чем проблема перевезти мелких в Лондон? Или он подкаблучник?
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Лишь бы свалить со щели)
ухахаха
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