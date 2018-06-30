Куртуа уже знает, где хочет выступать

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что уже имеет представление о том, где он проведет следующий сезон.

Напомним, действующий контракт Куртуа истекает через 12 месяцев. Сегодня утром стало известно, что "синие" обеспокоены этой ситуацией и предпочтут продать Тибо уже этим летом, чем лишиться его через год безо всякой компенсации.

Главным претендентом на 26-летнего бельгийца, которого "Челси" оценивает в 50 миллионов фунтов, остается "Реал", и Тибо такой переход не исключает.

"У меня есть определенные предпочтения, я уже составил идеи у себя в голове, но я отложил все это до окончания Чемпионата Мира".

"Самое важное для меня — мои дети. Моей дочке три года, моему сыну год, и я не видел их полтора года. Facetime — классная вещь, но видеть своими глазами, как они растут — это другое".

"Поэтому дети сыграют важную роль в моем решении. Хочу ли я отправиться в "Реал"? Я не знаю, посмотрим. Но я все равно должен буду принять решение", — сообщил Куртуа бельгийскому изданию Sporza.



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 30.06.2018 17:37 # brown-ale
    В чем проблема перевезти мелких в Лондон? Или он подкаблучник?

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  2. electric 30.06.2018 17:12 # electric
    Лишь бы свалить со щели)
    ухахаха

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