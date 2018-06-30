Саутгейт: "Кейн на меня не обиделся"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рад тому, как капитан Харри Кейн отреагировал на непопадание в состав на матч Чемпионата Мира с Бельгией.

Перед началом турнира Кейн рассказал, что хочет выиграть "Золотую бутсу", однако Саутгейт оставил его в запасе на ничего не значивший матч с Бельгией, в котором лидер "Тоттенхэма" мог пополнить свой бомбардирский счет. Впрочем, на это решение Харри принял с пониманием.



"Я подумал, что будет правильно пригласить его в свой кабинет, встретиться и обговорить этот момент. Харри был великолепен, он прекрасно отреагировал на мои слова. Он сказал, что хочет выиграть "Золотую Бутсу", но интересы команды для него гораздо важнее".



"Самое главное, чтобы игроки были хорошо готовы к плей-офф с точки зрения физической формы. Я не думаю, что мы утратили что-то в психологическом плане. Мы знали, что Бельгия тоже выставит неоптимальный состав", - цитирует Саутгейта Reuters.