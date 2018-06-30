"Юнайтед" вступил в борьбу за Фекира
"Манчестер Юнайтед" принял решение побороться за плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира.
Как известно, перед самым стартом Чемпионата Мира в России Фекир едва не перешел в "Ливерпуль". "Лион" принял решение свернуть переговоры с "красными" по сделке, которая оценивалась в 53 миллиона фунтов.
Недавно президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс намекнул, что готов возобновить диалог с "Ливерпулем", но после ЧМ-2018 ожидает интереса к своей звезде и со стороны других клубов.
Оляс выразил уверенность, что 24-летний игрок сборной Франции интересен "Реалу", а также рассказал о "продолжительной встрече" с главным тренером "Юнайтед" Жозе Моуриньо в России.
И вот сегодня французская газета Le Progres, которая базируется в Лионе, сообщает, что "красные дьяволы" уже выдвинули свое предложение по Набилю, надеясь обойти других претендентов на талантливого футболиста.
Правды ради, Manchester Evening News критически относится к этой информации, напоминая, что в прошлом "дьяволам" неоднократно приписывали интерес к различным игрокам лишь для того, чтобы увеличить их трансферную стоимость.
30.06.2018 15:00
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утятина
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