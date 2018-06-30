Саутгейт: "Мы подготовились к серии пенальти"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что его команда готова к серии пенальти на Чемпионате Мира в России.

За последние два десятка лет англичане несколько раз выбывали из турнира, проигрывая в серии послематчевых пенальти. Саутгейт тоже знаком с этим чувством – Гарет не забил 11-метровый на Евро-1996, но уверен, что его команда избежит такой судьбы.



"Я не думаю, что дело в удаче. У меня была пара десятков лет, чтобы убедиться в этом. Тогда у нас не было столько информации, как сейчас. Дело, скорее, в том, как игроки бьют под давлением"



"Мы поняли, что некоторые вещи совершенно бесполезны, когда ты готовишься к пенальти. У нас уже есть сформированный список из игроков, которые хорошо их исполняют на тренировках. Мы постоянно его обновляем и учитываем, кто и в какой угол бьет, от чего зависит его решение и так далее", - сообщил Саутгейт Daily Mirror.