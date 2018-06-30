Кэхилл предупредил Англию насчет Фалькао

Защитник сборной Англии Гари Кэхилл предупредил, что его команде предстоит тяжелый бой против нападающего сборной Колумбии Радамеля Фалькао.

Радамель провалил отрезок в Премьер-Лиге, неудачно выступив и за "Манчестер Юнайтед", и за "Челси". Кэхилл призывает не обращать на это внимания – Фалькао остается нападающим топ-уровня и может наказать англичан на расхлябанность в штрафной.



"У него не получилось в Англии, но он остается игроком мирового уровня. Он забил очень много голов за свою карьеру, обладает невероятным характером и остается лидером своей сборной".



"Он очень опасен в штрафной, всегда действует на плече у защитника и хорошо реализует моменты. Все знают, каким мастерством он обладает – ему не нужно много возможностей для гола", - сообщил Кэхилл Daily Mail.