Давинсон Санчес хочет остановить Кейна

Защитник сборной Колумбии Давинсон Санчес признался, что рассчитывает остановить своего одноклубника Харри Кейна в матче 1/8 финала Чемпионата Мира.

Партнеры по "Тоттенхэму сойдутся во вторник в Нижнем Новгороде, чтобы разыграть путевку в четвертьфинал. Перед встречей Санчес рассказал, что сделает все, чтобы остановить раззабивавшегося в России Кейна.



"У игроков "Тоттенхэма" есть группа в WhatsApp, там мы поздравляем друг друга, когда побеждаем или забиваем голы. Я рад за Харри, он великолепно играет, но если я выйду против него, я постараюсь его остановить".



"От нас не зависело, против кого мы сыграем в плей-офф, но очевидно, что мне знакома Премьер-Лига и я предпочел бы сыграть против Англии. Способны ли мы их победить? Возможно все", - сообщил Санчес The Guardian.