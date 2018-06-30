Санчес желает Лукаку выиграть "Золотую бутсу" ЧМ-2018

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес надеется, что его одноклубник Ромелу Лукаку выиграет Чемпионат Мира и станет лучшим бомбардиром турнира.

К 1/8 финала Лукаку подходит на втором месте в списке лучших снайперов Чемпионата Мира. Сейчас на счету Ромелу четыре забитых мяча – по этому показателю он уступает только Харри Кейну из сборной Англии (5).



Сам Санчес вынужден наблюдать за мундиалем по телевизору, но со своими предпочтения Алексис уже определился. В плей-офф чилиец будет болеть за Бельгию и конкретно за Лукаку.



"Я хочу, чтобы мой друг выиграл Чемпионат Мира. Мы с Ромелу близкие друзья, мы часто ужинаем и проводим время вместе. Он отличный товарищ".



"Сейчас он в хорошей форме, много забивает и вообще выглядит в полном порядке. Надеюсь, Ром выиграет "Золотую бутсу", - приводит слова Санчеса Daily Mirror.