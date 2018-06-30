Мората намекнул, что будет "сражаться" за свое будущее в "Челси"

Нападающий "Челси" Альваро Мората намекнул, что не будет бежать от трудностей и не покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом.

Мората, приобретенный год назад у "Реала" за рекордные для "синих" 70 миллионов фунтов, не смог в полной мере заменить Диего Косту. Альваро достаточно ярко начал сезон, но затем растерял форму и столкнулся с проблемами со здоровьем, забив лишь 11 голов.



На протяжении этого лета не утихают слухи, что 25-летний испанец хочет покинуть Лондон, а "Челси" — купить другого нападающего на его место. Однако накануне Мората пообещал не сдаваться без боя, сообщив, что уже начал готовиться к новому сезону.



"Я в большом восторге, что все начинается снова. У меня были трудности в прошлом, но это еще одна причина, чтобы опять начать сражаться", — написал Мората в инстаграме.