"Челси" готов купить Головина вместо Сери

"Челси" видит в полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине более доступную альтернативу Жан-Мишелю Сери из "Ниццы".

В последнее время "синие" ведут себя как чрезвычайно экономный и бережливый клуб. "Челси" отказался от строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж", а также использует все свое красноречие, чтобы добиться понижения компенсаций за увольнение Антонио Конте и назначение Маурицио Сари.



Также "Челси" может сэкономить, купив Головина вместо Сери, который изначально был одной из главных целей лондонцев на летнее трансферное окно.



На протяжении последних месяцев Жан-Мишеля просматривали многие большие клубы Европы, включая "Барселону", "Наполи" и ряд представителей Премьер-Лиги. В отличие от конкурентов, "синие" не могут предложить ивуарийцу возможность выступить в Лиге Чемпионов.



Учитывая все это, "Челси" готов переключиться на 22-летнего Головина, который обратил на себя внимание еще в прошлом сезоне, затем продолжив блистать на домашнем для россиян Чемпионате Мира.



Как утверждает The Telegraph, "синие" не будут одновременно покупать и Сери, и Головина, хотя по своему стилю это не совсем идентичные игроки. Скауты лондонского клуба считают, что Александр больше похож на полузащитника "Реала" Луку Модрича.



Так или иначе, но Головин будет стоит дешевле, чем Сери. ЦСКА оценивает свою звезду в 27 миллионов фунтов, но "Челси" вполне может добиться снижения цены, учитывая российские корни своего владельца Романа Абрамовича.