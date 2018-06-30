"Юнайтед" готов заплатить более 100 миллионов фунтов за Бэйла

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу и будет готов предложить более 100 миллионов фунтов, если игрок будет доступен для трансфера.

Напомним, после ярчайшего появления на замену в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в прошлом месяце Бэйл выразил сомнения насчет своего будущего в Мадриде. Гарет заявил, что недоволен количеством игрового времени.



На прошлой неделе агент 28-летнего валлийца Джонатан Барнетт рассказал, что до сих пор не провел встречу с руководством "Реала". Предположительно, задержка вызвана внезапной сменой главного тренера на "Сантьяго Бернабеу".



Если новому наставнику "Реала" Хулену Лопетеги не удастся предоставить Бэйлу гарантий игрового времени, и Гарет выразит желание уйти из клуба, "Юнайтед" не упустит такую возможность.



По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" продолжают внимательно следить за ситуацией и будут готовы обновить свой трансферный рекорд ради покупки экс-игрока "Тоттенхэма".



"Юнайтед" без проблем найдет более 100 млн. фунтов на покупку Бэйла, несмотря на то, что этим летом "дьяволы" потратили уже более 70 млн. фунтов на Диогу Далота и Фреда.