"Челси" готов продать Куртуа за 50 миллионов фунтов

"Челси" готов продать своего голкипера Тибо Куртуа этим летом за 50 миллионов фунтов.

Как известно, сейчас от действующего контракта игрока сборной Бельгии остается только 12 месяцев. "Синим" не удалось склонить своего первого номера к новой сделке до Чемпионата Мира в России, и есть большие сомнения, будет ли эта сделка вообще заключена.



На протяжении минувшего сезона Куртуа делал противоречивые намеки насчет своего будущего. Например, Тибо не раз говорил, что скучает по Испании, где живут его дети. В другой раз голкипер обещал остаться в "Челси" на следующий сезон, независимо от того, подпишет ли он новый контракт.



По информации The Telegraph, боссы "синих" сильно обеспокоены, что Куртуа приближается к окончанию своего контракта. Клуб со "Стэмфорд Бридж" совершенно не желает расставаться с Куртуа, но предпочтет продать его этим летом, чем потерять через год свободным агентом.



Известно, что интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Реал", однако Королевский клуб, наряду с Куртуа, рассматривает вариант с покупкой Алиссона из "Ромы". Еще одним претендентом на Тибо может стать ПСЖ, но парижане, как ожидается, подпишут Джанлуиджи Буффона.



Ожидается, что "Челси" не будет препятствовать уходу Куртуа, если получит предложение порядка 50 млн. фунтов. Более того, "синие" уже определили оцениваемого в 60 млн. фунтов Алиссона как свою приоритетную цель на случай продажи Тибо.