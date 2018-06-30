Хаби Алонсо рассказал, чего "Ливерпулю" ожидать от Кейта

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо поделился своими ожиданиями в отношении новичка "красных" Наби Кейта.

Согласовав приобретение Кейта у "РБ Лейпцига" еще 10 месяцев назад, на текущей неделе "красные", наконец, представили Наби в качестве своего новичка. 23-летний гвинеец обошелся мерсисайдскому клубу в 52.75 миллионов фунтов.



Алонсо, пересекавшийся с Кейта в Бундеслиге, считает, что команда Юргена Клоппа заполучила очень способного полузащитника без слабых мест. Хаби видит несколько позиций, на которых мог бы играть Наби в "Ливерпуле".



"Он большая личность. Он голоден, он обладает волей к победе, а в плане футбольных качеств он является совершенным полузащитником".



"Он хорошо работает с мячом, он бегает, он очень быстр в дриблинге, а также он дирижирует игрой в центре поля. Думаю, играя на этой позиции перед опорным полузащитником, в качестве опорного полузащитника или ближе к атакующей тройке, он сможет выполнять эту роль, находить пространство и оказываться в нужном месте. Это хорошее приобретение".



"Ему придется адаптироваться к философии Юргена Клоппа, но я не думаю, что у него возникнет много проблем, потому что он отличный игрок и очень разносторонен. У Юргена ты должен играть в стиле "бах, бах, бах", и если он проникнется этим, у него все получится", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "Ливерпуля".