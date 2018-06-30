Дринкуотер, Виллиан и Педро могут покинуть "Челси" этим летом

"Челси" готов выслушать предложения насчет полузащитника Данни Дринкуотера и вингеров Виллиана с Педро этим летом.

С момента победного для "синих" финала Кубка Англии прошло уже 40 дней, однако клуб до сих пор не внес ясность в ситуацию с главным тренером. Естественно, что эта неопределенность мешает трансферным планам "Челси".



И если к покупкам "синие" перейдут лишь после того, как назначение Маурицио Сарри будет оформлено официально, то обсудить расставание с отдельными игроками лондонцы готовы уже сейчас.



Как стало известно The Guardian, в данный момент существуют большие сомнения насчет перспектив на "Стэмфорд Бридж" Виллиана и Педро. Первого активного сватают в "Манчестер Юнайтед", а второй может задуматься о смене клуба из-за непопадания в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира.



Также "Челси" открыт к предложениям насчет Дринкуотера, который был приобретен у "Лестера" прошлым летом за 35 миллионов фунтов, но так и не смог навязать конкуренцию другим игрокам центра поля.



Наконец, весьма туманны перспективы и полузащитника Сеска Фабрегаса, который вступает в заключительный год по своему контракту. А вот продажу Рубена Лофтус-Чика или Росса Баркли "синие" исключают.